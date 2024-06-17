

千家元麿全集 上•下２巻揃い-eastgate.mk



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千家元麿全集 上巻・下巻の揃いです。発行：上巻＝昭和39年2月25日 下巻＝昭和40年10月20日発行所：彌生書房函にパラフィン紙でカバーをかけてあります。購入時には外函があったのですが、劣化が激しいため廃棄しました。外函で保護されていたためか、上下巻の函・本体ともにきわめて状態の良い本です。