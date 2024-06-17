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千家元麿全集　上•下２巻揃い
商品番号 D69132003048
商品名

千家元麿全集　上•下２巻揃い
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千家元麿全集　上巻・下巻の揃いです。発行：上巻＝昭和39年2月25日　　　下巻＝昭和40年10月20日発行所：彌生書房函にパラフィン紙でカバーをかけてあります。購入時には外函があったのですが、劣化が激しいため廃棄しました。外函で保護されていたためか、上下巻の函・本体ともにきわめて状態の良い本です。
http://narcologia.ru/goods/voiceless220859.html
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