ニューファミコン本体•コントローラー２つSET

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商品詳細
こちらは親戚から頼まれて出品していますが、商品は手元にあります。譲りうける時には動作確認して頂いています。目立つ大きなキズは見当たりません。細かなキズも見当たりませんが、見落としがあるかもしれません。専用箱もありません。中古品の為、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。プチプチに巻き、らくらくメルカリ便発送予定になります。発送に気になる方はご遠慮下さい。日曜、月曜は発送出来ません。
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