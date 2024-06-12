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ニューファミコン本体•コントローラー２つSET
商品番号 E85547787524
商品名

ニューファミコン本体•コントローラー２つSET
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは親戚から頼まれて出品していますが、商品は手元にあります。譲りうける時には動作確認して頂いています。目立つ大きなキズは見当たりません。細かなキズも見当たりませんが、見落としがあるかもしれません。専用箱もありません。中古品の為、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。プチプチに巻き、らくらくメルカリ便発送予定になります。発送に気になる方はご遠慮下さい。日曜、月曜は発送出来ません。
http://narcologia.ru/goods/flight349528.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei179071.html
http://narcologia.ru/goods/encourage377872.html
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