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Fender Japan ストラトキャスター　ブラッキー
商品番号 P46173743351
商品名

Fender Japan ストラトキャスター　ブラッキー
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 20,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005年くらいに購入しました。家での練習にしか使っておらず、ここ15年くらいは押入で眠っておりました。購入した時のケースお付けします。何かご質問あればコメントください。梱包や発送の段取りの為、発送は週末になる想定です。ストラップとアームを見つけましたので付けます
http://narcologia.ru/goods/conception417057.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect666370.html
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