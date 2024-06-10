世界文学全集 全巻 セット 研秀 文学 文学全集 世界文学 完品

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研秀出版世界文学全集全巻計40冊の出品です。家の整理中に見つけ、全てケースに入っていました。本自体にはメモ書きや折り目は無く、当時物としては状態良好かと思われますが、相応の経年劣化（日焼け）があります。※たのメル便（匿名）で発送しますので、業者様が梱包して下さります。※お値下げにはご対応致しかねますのでご了承下さい。#小説文学#小説全集#小説文学全集#文学全集#古書#研秀#研秀出版#世界文学全集#日本文学全集