ポケットモンスター ソウルシルバー　ポケウォーカー

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商品詳細
■商品の詳細ニンテンドーDSのゲームソフト「ポケットモンスターソウルシルバー」です。発売当初に購入して遊んでいたものになります。断捨離のため出品いたします。■商品の状態年数がたっており、パッケージや外箱に細かい傷や折れがついております。ゲームを遊ぶだけでしたら問題ないかと思います。取扱説明書、ポケウォーカーが付属しております。ソフト、ポケウォーカー共に動作確認済、データ消去済です。ポケウォーカーの初期化に使った新品の電池もおまけでおつけします。■梱包水濡れ対策し、プチプチに包んで匿名配送で発送いたします。即購入OKです。気になる点等ございましたら、お気軽にコメントいただければ幸いです。#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
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