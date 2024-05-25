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ポケットモンスター ソウルシルバー　ポケウォーカー
商品番号 C51609631786
商品名

ポケットモンスター ソウルシルバー　ポケウォーカー
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品の詳細ニンテンドーDSのゲームソフト「ポケットモンスターソウルシルバー」です。発売当初に購入して遊んでいたものになります。断捨離のため出品いたします。■商品の状態年数がたっており、パッケージや外箱に細かい傷や折れがついております。ゲームを遊ぶだけでしたら問題ないかと思います。取扱説明書、ポケウォーカーが付属しております。ソフト、ポケウォーカー共に動作確認済、データ消去済です。ポケウォーカーの初期化に使った新品の電池もおまけでおつけします。■梱包水濡れ対策し、プチプチに包んで匿名配送で発送いたします。即購入OKです。気になる点等ございましたら、お気軽にコメントいただければ幸いです。#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
http://narcologia.ru/goods/contemplate397877.html
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