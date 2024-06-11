【PlayStation 2】プレイステーション2★本体★コントローラー2個

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商品詳細
【PlayStation2】プレイステーション2★本体★■動作確認済み■コントローラー2個■本体＋メモリー4個■中古品・自宅保管の為、添付写真をご確認頂き、ご理解の上でご検討下さい。■簡易コンパクト包装での発送を予定しております。宜しくお願い致します。
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