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マインクラフト　ハンガーズ３　Minecraft hangers 3　7個セット
商品番号 O44045104446
商品名

マインクラフト　ハンガーズ３　Minecraft hangers 3　7個セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マインクラフトハンガーズ、シリーズ3の未開封品、7個出てきました。今ではレアな方でしょうか、まとめて購入いだける方、よろしくお願いいたします。中身のキャラは下記のどれかです。HORSE（ウマ）WITCH（ウィッチ）DIAMONDALEX（ダイアモンドアレックス）IRONGOLEM（アイアンゴーレム）VILLAGER（村人）RABBIT（ウサギ）SPIDER（クモ）SNOWGOLEM（スノウゴーレム）SLIME（スライム）CRAFTINGTABLE（作業台）性別···男#マインクラフト#マインクラフトハンガーズ#sensisanのマイクラフィギュア種類...コレクションフィギュア
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