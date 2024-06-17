ワイルドランドタロット ❤︎ レア ❤︎ ポラロイド ❤︎ ホログラム

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単品購入の方のお値下げはご遠慮頂いていますが、2点お買い上げ→合計金額から200円引き3点お買い上げ→合計金額から400円引き4点お買い上げ→合計金額から600円引きと複数お買い上げの方はおまとめ割をさせて頂きますので、ご遠慮なくコメント下さいませ★ポラロイド写真とホログラムの煌きが見事にマッチした素敵なタロットカードがアメリカから入荷しました！写真はクリエイター様が世界中を旅した時に撮影されたもので、多重露光効果を生み出す多層構造になっています。正規品です。カードの枚数 78枚ガイドブック付き（全ページ英語）ボックス仕様他の占いカードはこちらから↓ #minmin占いカード※海外輸入品ですので、入荷するまでにやや 傷や凹みが生じる場合がございますのでご了承 下さい。※海外製のインディーズ作品となりますので検品 に甘さもあり、カードの質に多少の差が生じ る場合もございますのでご了承下さい。※ご覧になるモニターによって実際の色と若干 違って見える場合がございます。オラクル ルノルマン タロット 占い