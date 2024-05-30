wii 本体 セット 3人ですぐに遊べる マリオカート WiiFit 太鼓の達人 ...

写真の物が全てになります。説明書があるものは同梱します。ヌンチャク以外は動作確認済みです。【セット内容】・wii本体一式・wiiリモコン×4※１つは電池を入れても使えなかったため、ジャンク品となります。不要であれば抜いて発送しますのでご連絡ください。・リモコンカバー×4・ヌンチャク×4・マリオカートハンドル×3・バランスボード×1・タタコン×1【wiiソフト】・WiiFit・マリオカートWii・太鼓の達人Wii・太鼓の達人Wiiドドーンと2代目！・太鼓の達人Wiiみんなでパーティー★3代目！・太鼓の達人Wii超ごうか版※バラ売りは出来兼ねますのでご了承ください。



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