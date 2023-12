希少　月岡芳年【月百姿】全紹介本

【書籍紹介】発行:HoteiPublishing(2001年)原題:Yoshitoshi'sonehundredaspectsofthemoonジョン・スティーブンソン著【発行】HoteiPublishing初版発行:2001年10月15日343x240mm、上製・172頁ISBN90-74822-42-8月岡芳年の代表作「月百姿」の全作品をフルカラーで紹介【状態】大変良好カバーの上部縁にヨレがございますがその他は綺麗な状態です。(その他カバーに保管中の小傷や小さなスポット染みがあるかもしれませんが、新品でないことご理解の上、ご購入検討ください。)【備考】昨今その価値が改めて認識され、人気が出てきた芳年の月百姿シリーズ。大変貴重で入手しにくいフルカラーの紹介本です。参考購入価格:16,000円【内容説明】本書は、明治期に最も影響力があった浮世絵師の一人である月岡芳年(1839-1892)の代表作「月百姿」を紹介しています。本文では、「月百姿」の全作品をほぼ原寸フルカラーで掲載、その対に絵の背景にある歴史・伝説の物語の解説を付しています。前段では全ての絵をサムネイル形式で表示した索引、芳年の生涯と作品、「月百姿」シリーズの解説等資料も充実しています。



絶版 希少本 月岡芳年の世界 / 帯付き / 歌川国芳 国貞 無残絵 責め絵 ...



月岡 芳年の書籍一覧 - honto



絶版 希少本 図録 芳年 激動の時代を生きた鬼才浮世絵師 / 月岡芳年 ...



月岡芳年 画集 Yoshitoshi Tsukioka 初版-



大日本名将鑑 : 月岡芳年の武者絵-



絶版 希少本 武者無類 月岡芳年の武者絵 / 無残絵 責め絵 刺青 武者絵 ...



大日本名将鑑 : 月岡芳年の武者絵-



希少本 洋書 Yoshitoshi's One Hundred Aspects of the Moon / 月岡芳 ...



絶版 希少本 図録 芳年 激動の時代を生きた鬼才浮世絵師 / 月岡芳年 ...



月岡芳年 和漢百物語 (謎解き浮世絵叢書) | 町田市立国際版画美術館 ...



買い誠実 美品 希少 月岡芳年の世界 帯付き 浮世絵 文学/小説 ...



真作 明治 当時物 月岡芳年 皇国二十四功 大久保彦左衛門 浮世絵 木 ...



新時代をサバイブした浮世絵師たち 三菱一号館美術館「芳幾・芳年」展 ...



月岡芳年 :河出書房新社編集部 | 河出書房新社



月岡芳年 作 「末広五十三次見附」/ホームメイト