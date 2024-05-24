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武内晴二郎　酒津堤窯　スリップウェア　倉敷　希少　レア
商品番号 C45599303821
商品名

武内晴二郎　酒津堤窯　スリップウェア　倉敷　希少　レア
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【民芸・民藝】武内晴ニ郎のスリップウエアの器です。雰囲気・存在感のある作品です。実家の食器棚で保管しておりました。悩みながらの出品のため、突然出品を取り消す可能性があります。■サイズ直径　約16cm高さ　約3.5cm
http://narcologia.ru/goods/waveform841917.html
http://narcologia.ru/goods/providence636894.html
http://narcologia.ru/goods/stealth93076.html

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