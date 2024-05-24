武内晴二郎　酒津堤窯　スリップウェア　倉敷　希少　レア

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商品詳細
【民芸・民藝】武内晴ニ郎のスリップウエアの器です。雰囲気・存在感のある作品です。実家の食器棚で保管しておりました。悩みながらの出品のため、突然出品を取り消す可能性があります。■サイズ直径 約16cm高さ 約3.5cm
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