SEGA 旧世代ゲーム機本体 DREAMCAST 102104 メモリ3個付き

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商品詳細
SEGA旧世代ゲーム機本体DREAMCAST102104ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ ご覧いただきありがとうございます。コメント無しで即購入できます。また値下げ交渉等あればコメント欄にお願いします。ドリームキャストHKT-3000当時新品で購入したものです。箱、説明書、コントローラに加えて、ビジュアルメモリ2個DIVIDE4Xのセットになります。ドリームパスポートは未開封です。動作確認済み。本体とコントローラに変色が見られます。ご検討よろしくお願いします。#セガ#SEGA#ドリームキャスト#ゲーム機
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