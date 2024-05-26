CD5枚　GREATEST BAHO EXPO　大馬呆展　ＣＨＡＲ【ME32】

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商品詳細
ＣＨＡＲ+石田長生・商品の状態…AA‥(目立った傷みや汚れはありません)B‥(多少の使用感がありますが、状態の良い商品です)C‥(一部に傷み、汚れがあります)D‥(欠点がある商品です)※個人の感覚の差があるかと思いますので、詳しくは、画像にてご確認ください。【むぎ茶からのお願い】お値引き交渉に関しては原則行っておりません。付属品に関しましてはすべて写しております。タイミングによっては、返信に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。#Char#MUGICHA-------------------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。むぎ茶です。MUGICHA では、不用品を中心に出品しております。おすすめはこちら↓↓#MUGICHA＿CD・DVDセール品
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