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B'z 直筆サイン　額縁付き
商品番号 Q93567232805
商品名

B'z 直筆サイン　額縁付き
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'z　LIVE-GYM　pleasure2013ーENDLESS　SUMMERーで当選した、サイン色紙です。★傷、汚れ等の、気になる箇所は、特にはないと思います。額縁は部屋の中で飾っていた為使用感があります素人の自宅管理なので、神経質な方はご遠慮ください。人気グループ···B'z
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