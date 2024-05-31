B'z 直筆サイン　額縁付き

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B'z LIVE-GYM pleasure2013ーENDLESS SUMMERーで当選した、サイン色紙です。★傷、汚れ等の、気になる箇所は、特にはないと思います。額縁は部屋の中で飾っていた為使用感があります素人の自宅管理なので、神経質な方はご遠慮ください。人気グループ···B'z