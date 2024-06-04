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悪魔城ドラキュラX 血の輪ロンド廻　PCエンジン
商品番号 S89456143623
商品名

悪魔城ドラキュラX 血の輪ロンド廻　PCエンジン
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 8,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

悪魔城ドラキュラX血の輪ロンド廻値下げしました！！PCエンジンのソフトです。状態は良い方だと思いますが、経年のためケースに多少の傷はあります。本体が手元に無いので動作確認はできていませんが、コレクションにいかがでしょうか。
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