悪魔城ドラキュラX 血の輪ロンド廻　PCエンジン

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商品詳細
悪魔城ドラキュラX血の輪ロンド廻値下げしました！！PCエンジンのソフトです。状態は良い方だと思いますが、経年のためケースに多少の傷はあります。本体が手元に無いので動作確認はできていませんが、コレクションにいかがでしょうか。
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http://narcologia.ru/goods/response341142.html
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