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PCエンジンソフト　「ミスティックフォーミュラ」　レア物　送料無料　匿名配送
商品番号 F68657522743
商品名

PCエンジンソフト　「ミスティックフォーミュラ」　レア物　送料無料　匿名配送
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅を整理していたら出てきた物です。使えるゲーム機がないため動作確認は出来ていませんのでジャンク品として出品します。かなり古い物でもあり購入をご検討いただく際はその辺りを考慮していただいた上でよろしくお願いします。PCエンジンスーパーCD-ROM2の「ミスティックフォーミュラ」です。写真にある物が全てです。ゲームディスクには小さな傷があります。※他にもゲーム関係の商品を出品していますので下記のハッシュタグをクリックして下さい。#スキッパーゲーム
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