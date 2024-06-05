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アイドルタイムプリパラ DVD 全巻セット　アニメ
商品番号 U42409102572
商品名

アイドルタイムプリパラ DVD 全巻セット　アニメ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,706 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・コメントなし即購入可能です。他の方がコメント取引中でも、購入ボタンを押された方が購入できます。・日本国内正規品レンタル落ちのDVDになります。1話から最終話まで揃っており全巻分の表紙とディスクがあります。ディスクは不織布ケースに入れてお届け致します。・ディスクの傷は多少ありますが全体的に少ないです。・倍速での再生、起動を確認しておりますがレンタル落ちですので傷がありお手持ちの機器により違いが出る場合があります。保証はありませんので見れる範囲内でのご視聴をお願い致します。最初から全く起動しない事はあり得ませんが、万が一そういった場合があればメルカリのルールに沿って対応、交換や返金致します。管理T共100
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