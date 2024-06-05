SEVENTEEN ‘FOLLOW’ CARAT ZONE THE8 ミンハオ

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商品詳細
セブチ SEVENTEENTOUR‘FOLLOW’TOSEOULCARATZONEカラットゾーン トレカ フォトカードTHE8ミンハオ目立った傷等はありませんが初期からのスレなどはご了承ください。22日にカラットゾーンで受け取りました。スリーブ＋硬質ケース、折れ防止、防水対策にて普通郵便で即日発送可能です！
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