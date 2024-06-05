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SEVENTEEN ‘FOLLOW’ CARAT ZONE THE8 ミンハオ
商品番号 V30265812348
商品名

SEVENTEEN ‘FOLLOW’ CARAT ZONE THE8 ミンハオ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セブチ　SEVENTEENTOUR‘FOLLOW’TOSEOULCARATZONEカラットゾーン　トレカ　フォトカードTHE8ミンハオ目立った傷等はありませんが初期からのスレなどはご了承ください。22日にカラットゾーンで受け取りました。スリーブ＋硬質ケース、折れ防止、防水対策にて普通郵便で即日発送可能です！
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