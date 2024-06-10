SONY PlayStation3 CEJH-10020 PS3 ■匿名配送

SONYPlayStation3CEJH-10020■匿名配送PS3ファイナルファンタジーXIII-2ライトニングエディションバージョン2color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY■商品の状態中古品です。お送りする商品は中古品ですが神経質な方のお取引きはお控え下さいますよう宜しくお願い致します。■ペットや動物は飼って居ません。赤ちゃんや子供も居ません。喫煙者も居ません。製品自体の感想、クレーム等を記入したい方はメーカー叉は比較サイト等にお願い致します。叉、郵送事故に関する事は郵送会社にお願い致します。送料を無駄に掛けない為、緩衝材を軽減又は無しで送る事もございます。ご理解頂けると嬉しいです。#ファイナルファンタジー#ff13#ff#PS3



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