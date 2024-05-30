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イース5 EXPERT　スーパーファミコン　箱説付
商品番号 L43280095145
商品名

イース5 EXPERT　スーパーファミコン　箱説付
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコンソフトのイース5エキスパートの中古品になります。付属品として、説明書、ハガキ等が付いています。箱の状態はシミや傷や汚れ等あります。説明書も少し汚れがあります。30年以上前の中古品になりますので中古品に理解ある方の購入をお待ちしてます。高い物になるので疑問がある方は質問をよろしくお願いします。発送は宅急便コンパクトを予定しています。
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