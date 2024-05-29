B1A4 ゴンチャン　グッズ　まとめ売り　59点セット

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商品詳細
B1A4グッズ59点セット(ゴンチャン多め)うちわ16枚ノート3冊本1冊トレカ類22枚ステッカー2枚ブロマイド1枚缶バッジ1個キーホルダー1個しおり1セットクリアファイル5枚ペンライト1本2019カレンダー1個ポストカード4枚既に手に入らないものもあり、貴重なものになります。昔のものなので傷やスレがあるものもあります。(theclassのノートの鼻の傷は初期不良です)即購入可能B1A4シヌゥサンドゥルゴンチャン非意図的恋愛談俺は恋愛なんか求めてない！비의도적연애담비연담드연담UnintentionalLoveStory韓国BLGongchan공찬
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