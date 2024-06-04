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PS5(CFI-1200A）本体セットとEDF6（ディスクドライブ有,箱無し）
商品番号 J17533804207
商品名

PS5(CFI-1200A）本体セットとEDF6（ディスクドライブ有,箱無し）
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5本体と周辺機器一式です。モニターかテレビがあればすぐ遊べます。私自身、生活環境の変化のためゲームを卒業します。唯一、遊んだソフト「地球防衛軍6」もお付けします。
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