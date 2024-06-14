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NINTENDO SWITCH 大乱闘スマッシュブラザーズ付
商品番号 U45723501075
商品名

NINTENDO SWITCH 大乱闘スマッシュブラザーズ付
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 10,126 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoコントローラーを切り離して使う時、どちらかのRかLボタンがききにくくなってましたが、それ以外特に不具合はございません大乱闘スマッシュブラザーズセットで、画面出力をするための台とケーブルも付いています！もちろん充電ケーブルもです〜
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