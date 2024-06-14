NINTENDO SWITCH 大乱闘スマッシュブラザーズ付

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoコントローラーを切り離して使う時、どちらかのRかLボタンがききにくくなってましたが、それ以外特に不具合はございません大乱闘スマッシュブラザーズセットで、画面出力をするための台とケーブルも付いています！もちろん充電ケーブルもです〜
http://narcologia.ru/goods/kindness817105.html
http://narcologia.ru/goods/stage7197.html
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