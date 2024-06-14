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プレーステーション4、新品未使用コントローラー付き
商品番号 W80459004385
商品名

プレーステーション4、新品未使用コントローラー付き
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・プレステーション4中古品CUH-2000ABO1カラー　BLACK500GB・コントローラー中古品・新品未使用コントローラーCUH-ZCT2J22カラー　MIDNIGHTBLUEセットでの出品になりますずっと使い続けてきましたが、動作に異常はありません。プレステーション5に買い替えたので出品します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney70649.html
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