プレーステーション4、新品未使用コントローラー付き

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商品詳細
・プレステーション4中古品CUH-2000ABO1カラー BLACK500GB・コントローラー中古品・新品未使用コントローラーCUH-ZCT2J22カラー MIDNIGHTBLUEセットでの出品になりますずっと使い続けてきましたが、動作に異常はありません。プレステーション5に買い替えたので出品します。
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