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ホシ　c盤　ソウルコン カラットゾーン
商品番号 L26508142431
商品名

ホシ　c盤　ソウルコン カラットゾーン
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人保管ですので気になる方はご遠慮下さい。新品未使用ですが海外からの輸入品ですので初期スレ等ある可能性があります。（こちらで確認はしていますが見逃している可能性もあります。）※2枚目にラッキーカード載せていますのでそちらで凹凸確認お願いします。ラッキーカードは付きませんのでご理解のほどよろしくお願いします#SEVENTEEN#FOLLOW#CARATZONE#ホシ#ALWAYSYOURS#ソウルコン#カラットゾーン
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