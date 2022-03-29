TWICE DISPATCH DICON 写真集　ダヒョン

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*************即購入歓迎します**************************お値下げできません*************TWICEDISPATCHDICON写真集日本語訳付きです。写真の付属品全て付きます。トレカはコンプ、ミニ写真集・クリアファイルはダヒョンver.です。写真集は一度目を通しており、トレカ・ミニ写真集は一度袋から出していますが、クリアファイル・カレンダーは未開封です。細かい見落としがあったらご容赦ください。自宅保管なので気になる方はご遠慮ください。交渉による値下げには対応しておりませんので、ご了承ください。 ※お値下げご要望のコメントに返信もできません。ごめんなさい。#TWICE#写真集#ダヒョン