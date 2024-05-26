新品未使用　任天堂　Nintendo Switch 有機ELホワイト

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まずはプロフを一読していただき、ご了承を得た方のみ購入お願い致しますニンテンドースイッチ有機ELホワイトになります。未開封未使用でシュリンク付きです。どうでしょうか？写真では分かりにくいのですが、大きく目立つキズはないものの小さなキズやシミがある可能性があると思います。この辺りもご了承ください。新品同様のピカピカなものを求めている方、神経質な方は購入おやめ下さい。中古なので年数による細かなキズや汚れがあると思います。なるべくキレイにしてお送りします。よく確認はしましたが素人ゆえ見落としてる部分もあるかと思います。その辺りも含めご検討くださいませ。nc.nrで。※他にも色々出品しております。のぞいて頂けたら幸いです。複数購入で割引きします。よろしくお願い致します。ニンテンドースイッチ任天堂NintendoSwitch有機EL