柳瀬正夢全集 第2巻　柳瀬正夢、柳瀬正夢全集刊行委員会【状態良】

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柳瀬正夢全集第2巻単行本–2014/7/25柳瀬正夢(著),柳瀬正夢全集刊行委員会(編集)定価19800円【状態良】状態は良好です。目立った傷や汚れはありません。帯あり。匿名配送で送料無料です。コメントなしで購入可能です。注文から24時間以内で発送いたします。メルカリ便で発送予定です。書籍は送料などを含む最終価格ですので、お値引き基本的にありません、ご了承くださいませ。内容紹介MaVoをはじめとする大正アヴァンギャルド運動、プロレタリア芸術運動のなかで、激動の時代と社会に拮抗した漫画家柳瀬正夢(1900-1945年)の全軌跡。美術史において長らく看過されてきたグラフィック・アートに焦点を当て、タブローを除く柳瀬の著作(漫画・挿絵・装幀・ポスター・詩・俳句など)を網羅し、四つの時代に分けて収録する。【第2巻】プロレタリア芸術運動の隆盛・大衆読者への意識(1928-1933)年—俺達の絵筆を送れ!『無産者新聞』に反骨精神に溢れたアジプロ漫画や挿絵、プロレタリア作家の単行本装幀、『アサヒグラフ』に連載した娯楽的なナンセンス漫画、『無産階級の画家ゲオルゲ・グロッス』(編集)や『無産者グラフ』を収録。大衆社会の光と影を映し出した作品群の集成。管理B1