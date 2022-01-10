消費税法　2023 2022年

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状態等は確認の上購入お願いします。今年の年始にメルカリにて購入したものになります。大原簿記 教材は2023年合格目標市販の問題集は2022年合格目標のものになります。当方は別の予備校に通っていたため確認や論点の補完のために使用しておりました。以下 状態2023年合格目標 書き込みありおそらく年内上級の講義のものと思います。理論テキスト 理論問題集計算テキスト12計算問題集12年内完結2022年合格目標 こちらは未使用になりますTAC総合問題集 基礎総合問題集 応用過去問題集大原簿記計算問題集 基礎編計算問題集 応用編