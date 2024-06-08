池坊　生花作品集　風姿抄　全巻

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商品詳細
こちらは専用様用のお品物です。専用様以外の方はご購入出来ませんので、ご了承下さいませ。池坊 風姿抄 生花正風体作品集 春夏秋冬池坊専永監修 ４冊 初版本こちらは実家に保管されています。陽の当たらない書棚で経年していますが、全く読まれていない感じで、綺麗だと思います。実家からの発送となる為、発送日は8/29〜8/31日迄となりますご了承下さい。それ以降は一旦取り下げます。どうぞ宜しくお願い致します。
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