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BABYMETAL LIVE LEGEND LIMITED BOX 開封済
商品番号 I39853075552
商品名

BABYMETAL LIVE LEGEND LIMITED BOX 開封済
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 7,707 円
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商品詳細

もう手に入らない貴重なTシャツが2枚入っているファンクラブ会員限定のBOXセットです。購入してからそのまま保存しておりました。DVDは未開封です。Tシャツは1枚は未開封、もう1枚は開封済みですが未着用です。中古品につきご理解ください。【商品内容】●「LIVE～LEGEND1999\u00261997APOCALYPSE」DVD●LEGEND“1999”YUIMETAL\u0026MOAMETAL聖誕祭記念Tシャツ●LEGEND“1997”SU-METAL聖誕祭記念Tシャツ（Lサイズ）●メンバーメッセージ入り聖誕祭フォトパネル●黙示録BOX仕様Lサイズ：身丈71、身幅53、肩幅46、袖丈21（単位cm）
http://narcologia.ru/goods/rebellion37978.html
http://narcologia.ru/goods/choice54185.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce65255.html
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