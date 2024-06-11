BABYMETAL LIVE LEGEND LIMITED BOX 開封済

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商品詳細
もう手に入らない貴重なTシャツが2枚入っているファンクラブ会員限定のBOXセットです。購入してからそのまま保存しておりました。DVDは未開封です。Tシャツは1枚は未開封、もう1枚は開封済みですが未着用です。中古品につきご理解ください。【商品内容】●「LIVE～LEGEND1999\u00261997APOCALYPSE」DVD●LEGEND“1999”YUIMETAL\u0026MOAMETAL聖誕祭記念Tシャツ●LEGEND“1997”SU-METAL聖誕祭記念Tシャツ（Lサイズ）●メンバーメッセージ入り聖誕祭フォトパネル●黙示録BOX仕様Lサイズ：身丈71、身幅53、肩幅46、袖丈21（単位cm）
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