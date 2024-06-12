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Copic ciao コピックチャオ　76本　コピックマルチライナー　７本セット
商品番号 T39708912480
商品名

Copic ciao コピックチャオ　76本　コピックマルチライナー　７本セット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類···コピックチャオ、コピックマルチライナーコピックチャオ　色々　７６本　同色ありやや使用しているものもあるので同じ色が予備で何本かあります。コピックマルチライナーブラック0.03×２本コピックマルチライナーブラック0.05×１本コピックマルチライナーブラック0.3×１本コピックマルチライナーブラック0.5×１本コピックマルチライナーブラウン、グレー白筆ペン１本コピック頑張って集めたのですが使う機会がなくまとめて出品いたします。単品販売は考えておりません。
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