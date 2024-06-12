Copic ciao コピックチャオ　76本　コピックマルチライナー　７本セット

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絵具の種類···コピックチャオ、コピックマルチライナーコピックチャオ 色々 ７６本 同色ありやや使用しているものもあるので同じ色が予備で何本かあります。コピックマルチライナーブラック0.03×２本コピックマルチライナーブラック0.05×１本コピックマルチライナーブラック0.3×１本コピックマルチライナーブラック0.5×１本コピックマルチライナーブラウン、グレー白筆ペン１本コピック頑張って集めたのですが使う機会がなくまとめて出品いたします。単品販売は考えておりません。