3DS +3DS ll 本体　カセット10個付き

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ご覧いただきありがとうございます3DSの方の状態はやや傷ありです。3DSllの方はカバーなどしていたので目立つ傷はございません。【カセット】ルイージマリオ2ドラクエモンスターズ3スーパーマリオ3Dランドスーパーマリオブラザーズ2おさわり探偵なめこ大繁殖モンスターストライクドラゴンクエストモンスターズ太鼓の達人プロ野球ファミスタリターンズ値下げ交渉◯返品返金不可充電器はついてませんのでご了承ください