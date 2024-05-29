BTS タワレコ特典 非売品DVD

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商品詳細
タワレコ特典の非売品DVD4枚セットBOYINLUVメイキングDVDAnotherEditionBTSDocumentofDANGERinJapanスペシャルDVDDangerメイキングDVDWAKEUPSPECIALDVDバラ売りはしないつもりです再生確認済もともとケースは柔らかいものでしたので、プラスチックケースに入れ替えております。お送りする際は画像にあるようにプラスチックケースに入れた状態でお送りします。(ケースは使い回しです)ほぼ再生はしていませんが、あくまでも中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。
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