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【9/18朝まで値引き】PS3本体 SSD搭載　CECH-4000B
商品番号 F32960137928
商品名

【9/18朝まで値引き】PS3本体 SSD搭載　CECH-4000B
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明日、他の品と纏めて発送したい為、値引き中読み込みを早くする為、純正HDDからSSD（128GB）に入れ替えております。入れ替えたSSDは写真4枚目になります。当時10000円くらいで購入したと思います。※純正のHDDは別で出品しています。動作は確認しています。大きな傷は有りませんが中古品ですので傷や汚れは有りますのでご理解下さい。1枚目の写真に写っているものが全てです。本体➕コントローラー3個➕コントローラーのUSBケーブルです。※電源ケーブル、HDMIケーブルは付属しません。　メルカリで合わせて1000円くらいです。SONYPlayStation3CECH-4000Bcolor:Whiteゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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