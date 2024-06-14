【9/18朝まで値引き】PS3本体 SSD搭載　CECH-4000B



PlayStation 3 250GB クラシック・ホワイト (CECH-4000B LW) PlayStation 3 250GB クラシック・ホワイト (CECH-4000B LW)



トップローディング型PS3(CECH-4000B)のHDDを交換してみる - きたへふ ... トップローディング型PS3(CECH-4000B)のHDDを交換してみる - きたへふ ...



国産】 SONY PlayStation3 CECH-4000B 本体 家庭用ゲーム本体 - lotnet.com 国産】 SONY PlayStation3 CECH-4000B 本体 家庭用ゲーム本体 - lotnet.com



PlayStation3 250GB アズライト・ブルー(新薄型PS3本体・CECH-4000B AZ ... PlayStation3 250GB アズライト・ブルー(新薄型PS3本体・CECH-4000B AZ ...



最新の激安 【美品】PS3 本体 CECH-4000B 家庭用ゲーム本体 - www.itc ... 最新の激安 【美品】PS3 本体 CECH-4000B 家庭用ゲーム本体 - www.itc ...



PS3本体CECH-4000シリーズ。CECH-3000との違いを調べてみた。 | Kb PS3本体CECH-4000シリーズ。CECH-3000との違いを調べてみた。 | Kb



SONY PS3 CECH-4000B ps3 本体 ２台セット 雑誌で紹介された 49.0%割引 ... SONY PS3 CECH-4000B ps3 本体 ２台セット 雑誌で紹介された 49.0%割引 ...



トップローディング型PS3(CECH-4000B)のHDDを交換してみる - きたへふ ... トップローディング型PS3(CECH-4000B)のHDDを交換してみる - きたへふ ...



PS3 本体 PlayStation 3 250GB (CECH-4000B) 初期化・動作確認済み ... PS3 本体 PlayStation 3 250GB (CECH-4000B) 初期化・動作確認済み ...



Amazon | PLAYSTATION 3(40GB) セラミック・ホワイト【メーカー生産 ... Amazon | PLAYSTATION 3(40GB) セラミック・ホワイト【メーカー生産 ...



PlayStation3 - PS3 ブラック CECH-4000B 250GBの通販 by suna's shop ... PlayStation3 - PS3 ブラック CECH-4000B 250GBの通販 by suna's shop ...



中古】SONY プレイステーション3 250GB ブラック...｜エクセラー ... 中古】SONY プレイステーション3 250GB ブラック...｜エクセラー ...



playstation 3 SSD換装済み CECH-4000B ソフト付き 人気特価 38.0%割引 ... playstation 3 SSD換装済み CECH-4000B ソフト付き 人気特価 38.0%割引 ...



PlayStation3 HDD 250GB CECH-4000B チャコール・ブラック【買取価格 ... PlayStation3 HDD 250GB CECH-4000B チャコール・ブラック【買取価格 ...



プレイステーション3 家庭用ゲーム機本体の通販 8,000点以上 ... プレイステーション3 家庭用ゲーム機本体の通販 8,000点以上 ...

明日、他の品と纏めて発送したい為、値引き中読み込みを早くする為、純正HDDからSSD（128GB）に入れ替えております。入れ替えたSSDは写真4枚目になります。当時10000円くらいで購入したと思います。※純正のHDDは別で出品しています。動作は確認しています。大きな傷は有りませんが中古品ですので傷や汚れは有りますのでご理解下さい。1枚目の写真に写っているものが全てです。本体➕コントローラー3個➕コントローラーのUSBケーブルです。※電源ケーブル、HDMIケーブルは付属しません。 メルカリで合わせて1000円くらいです。SONYPlayStation3CECH-4000Bcolor:Whiteゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY