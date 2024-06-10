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ユーキャン　豪華書籍　日本大地図　函付きハードカバー　付録2点付き
商品番号 R36138364509
商品名

ユーキャン　豪華書籍　日本大地図　函付きハードカバー　付録2点付き
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユーキャン　豪華書籍　日本大地図　函付きハードカバー　付録2点付き●日本名所大地図　2009年発行　箱付き●日本大地図帳　十訂特別版　2009年発行　箱付き●日本大地図索引●特製ポスター　日本全図●明治40年新訂版　京都市街地図本体函サイズ　縦43.5cm×横30.2cm×厚さ4.5cm折れ、破れ、書き込みなし。函の一部に薄いシミあり。『日本大地図』は、詳しさ、正確さ、に優れるだけでなく、全国を旅するように楽しめる、決定版地図セットです。見始めたら止まらないほど面白い地図が多数収録されています。小さな文字も読みやすい色使いや、地形の起伏を感じる立体感ある表現など、「楽しく地図を見る」工夫が随所に満載。信頼性と楽しさを兼ね備えた、ご家庭に1セット必携の地図として、心よりお勧めいたします。ユーキャン出版事業部GRANDATLASJAPAN平凡社日本地図観光地図歴史地図箱付き函入りハードカバー箱入りハードカバー箱付きりハードカバー永久保存版ふろく付きおまけ付き
http://narcologia.ru/goods/recuperation14921.html
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