ユーキャン 豪華書籍 日本大地図 函付きハードカバー 付録2点付き●日本名所大地図 2009年発行 箱付き●日本大地図帳 十訂特別版 2009年発行 箱付き●日本大地図索引●特製ポスター 日本全図●明治40年新訂版 京都市街地図本体函サイズ 縦43.5cm×横30.2cm×厚さ4.5cm折れ、破れ、書き込みなし。函の一部に薄いシミあり。『日本大地図』は、詳しさ、正確さ、に優れるだけでなく、全国を旅するように楽しめる、決定版地図セットです。見始めたら止まらないほど面白い地図が多数収録されています。小さな文字も読みやすい色使いや、地形の起伏を感じる立体感ある表現など、「楽しく地図を見る」工夫が随所に満載。信頼性と楽しさを兼ね備えた、ご家庭に1セット必携の地図として、心よりお勧めいたします。ユーキャン出版事業部GRANDATLASJAPAN平凡社日本地図観光地図歴史地図箱付き函入りハードカバー箱入りハードカバー箱付きりハードカバー永久保存版ふろく付きおまけ付き



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