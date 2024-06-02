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茶道具　佐々木松楽　黒楽茶碗
商品番号 M77399604967
商品名

茶道具　佐々木松楽　黒楽茶碗
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

佐々木松楽　黒楽茶碗　◆銘　　『好日』◆箱書　　前大徳寺　福本積應◆サイズ　高さ　8㎝　　　　　幅　　12㎝◆付属品共箱　外紙箱　鬱金布　押入れの整理をしておりましたら出て参りました。茶碗として使用した事はなく未使用ですが、愛でる為に手にした事がありますので　未使用に近いと表記致しました。
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