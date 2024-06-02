茶道具　佐々木松楽　黒楽茶碗

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商品詳細
佐々木松楽 黒楽茶碗 ◆銘 『好日』◆箱書 前大徳寺 福本積應◆サイズ 高さ 8㎝ 幅 12㎝◆付属品共箱 外紙箱 鬱金布 押入れの整理をしておりましたら出て参りました。茶碗として使用した事はなく未使用ですが、愛でる為に手にした事がありますので 未使用に近いと表記致しました。
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