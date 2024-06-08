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「新聞が伝えた通州事件」1937-1945 及び「通州事件の真実」2冊組
商品番号 N68388723475
商品名

「新聞が伝えた通州事件」1937-1945 及び「通州事件の真実」2冊組
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①新聞が伝えた通州事件　1937-1945藤岡信勝/三浦小太郎/但馬オサム/石原隆夫　　編集広舎　定価　￥9900②「通州事件の真実　昭和十二年夏の邦人虐殺」加藤康男　草思社文庫　定価　￥980+税以上2冊組です。①は、あの通州事件を知る上での画期的一次史料です。この事件をノンフィクションで描いたのが、加藤康男氏の②の文庫本です。
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「新聞が伝えた通州事件」1937-1945 及び「通州事件の真実」2冊組

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