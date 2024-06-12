ニンテンドー3DSLL ブラック 任天堂　動作確認済

ご覧いただきありがとうございます！「ニンテンドー3DSLLブラック」となります。【付属品】・3DSLL本体・タッチペン・USB充電ケーブル(互換品)※SDメモリーカードは付属されません。動作確認済・初期化済です。液晶はほぼ傷のない、比較的に綺麗な状態です。本体は裏側に若干の小キズがありますが、概ね美品です。※写真にて状態はご確認下さい。中古品、自宅保管のためご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方のご購入はご遠慮くださいますようお願いします。よろしくお願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



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