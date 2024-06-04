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ゲームウォッチ　セーフバスター
商品番号 E44921130654
商品名

ゲームウォッチ　セーフバスター
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 12,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

凄く状態は良いと思います。偏光板は経年劣化の為、変更してあります。液晶の漏れ等は一切ありません。サウンドも問題ありません。ボタンも軽く押すだけでしっかり反応します。
http://narcologia.ru/goods/procurement35833.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi920447.html
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