PS4 本体 FF7リメイクパック 500GB

ご覧いただきありがとうございます。PlayStation4FINALFANTASYVIIREMAKEPack(HDD:500GB)です。規格番号：CUHJ-10035＜内容物について＞■有り→PS4本体、「FINALFANTASYVIIREMAKE」ソフト、電源コード、HDMIケーブル■無し→コントローラー＆USBケーブル、モノラルヘッドセット、箱、説明書動作確認済、初期化済です。見た目に目立つ傷、汚れなどは無いとは思いますが、保管による細かなかすり傷はございます。（画像にて、丸で囲んでいる箇所）2020年の発売当初、42,000円くらいで購入しました。当時、1回だけクリアして以降、PS4そのものを全く使用せず保管していました。コントローラーの調子はあまり良くないようでしたので、出品無しとなりますのでご注意ください。恐れ入りますが、値下げは不可でお願いできますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。



PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack(HDD:500GB)



Amazon.co.jp: PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack(HDD ...



極美品】 プレステ4 プレイステーション4 本体 ff7リメイク同梱版 ...



PS4本体500GB FF7リメイク同梱版 ＋ ソフト smcint.com



新品】PS4本体 FF7リメイク リメイクパック 500GB ps4 ff7 smcint.com



値下げ！数量限定生産 FF7リメイク同梱版 プレイステーション4本体 ...



PS4 新品未開封 FF7リメイクパック 500GB ファイナルファンタジー-



Amazon.co.jp: PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack(HDD ...



PS4 FF7 REMAKE パック同梱版 500GB smcint.com



PS4本体 PlayStation4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack(HDD:500GB ...



PS4 新品未開封 FF7リメイクパック 500GB ファイナルファンタジー-



FINAL FANTASY VII REMAKE』を同梱したお得な価格のPS4®とPS4®Proが ...



PS4 本体 500GB FF7リメイク セット - 通販 - hanackenovinky.cz



限定版】プレステ4 FF7リメイクパック（本体+FF7Rパッケージ版同梱 ...



2023年最新】ff7 ps4同梱の人気アイテム - メルカリ