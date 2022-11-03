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【未使用・欠品あり】YOASOBI『祝福』完全生産限定盤 HG デミトレーナー
商品番号 W83737676057
商品名

【未使用・欠品あり】YOASOBI『祝福』完全生産限定盤 HG デミトレーナー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YOASOBIの『祝福』完全生産限定盤です。●内容物：　CD　ガンプラHG1/144デミトレーナー　小説「ゆりかごの星」　大判透明シート　スペシャルBOX●状態：2022年に購入し、ガンダムエアリアル用マーキングシールだけ取り出し、使用せずに室内にて袋に入れて保管していました。新品開封未使用の公式商品です。コレクション整理に伴い出品することにしました。日焼けや汚れなどはありません。美品ですが、状態が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：ガンダムエアリアル用マーキングシールは入っていません。種類···ロボット仕様···プラスチック組立キットスケール···1/144
http://narcologia.ru/goods/reinforcement143899.html
http://narcologia.ru/goods/influenza782093.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper81709.html
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