ExWHYZ CD DVD 3点セット

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商品詳細
①ExWHYZxYZhYPEREDITION」定価:￥3000②ExWHYZ「xANADU」定価:￥6000DVD盤midoriko復帰ステージFIRSTTOURxYZファイナルLIVE映像完全収録③ExWHYZ 『xANADU(xYDEDITION)』4/1ライブ入場者のみ限定配布のCD【全曲にアユニ・D含む7人での構成ver】3枚ともPCに取り込む為に1度再生しました綺麗な商品ですが、あくまでもUSED品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします！#イクスワイズ#ExWHYZ#ワック#BiSH
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