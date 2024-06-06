CD 三重野瞳 10th Anniversary ベストアルバム 10歳

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「覇王大系リューナイト」ED瞳にDiamond・終わらない季節「覇王大系リューナイトアデュー・レジェンド」OP主題歌風の翼「聖刻覇伝ラシュオーンの嵐」EDOasis「ゴクドーくん漫遊記2JAJA姫武遊伝」OP主題歌WonderfulBravo!「はじまりの冒険者たちレジェンド・オブ・クリスタニア」OP主題歌遥かな祈り「魔神英雄伝ワタル外伝ピュアピュアヒミコ」OP主題歌Future「超魔神英雄伝ワタル」OP主題歌ひとつのハートで「あぃまぃみぃ！ストロベリーエッグ」OP主題歌Dearestを含む全31曲を収録レンタル落ちです帯に傷みありケースに傷ありDISCに再生に支障のない傷がございます(PCの外付けドライブで動作確認済み)「値下げ交渉不可」「取り置き交渉不可」値下げ、取り置きのコメントはご遠慮ください。【値下げのコメントは一切しないでください】【値下げは一切行わず、コメントは削除します。お互いに時間を無駄にするだけです】コメント無しに即購入で大丈夫です。たとえ別の人の購入希望のコメントがあっても横から即購入していただいて大丈夫です。言葉よりも、実際に購入いただく人の方が優先度が上です。古い出品物でもSOLD状態でなければ手元にございます。発送方法が未定となっている場合、ゆうメールや普通郵便等、より安価になる方法を予定しております。スマホを使う事が好きではないため、トラブルや購入者様側から連絡をくださった場合などを除き、こちらからはコメント無しに黙々と取引を進めます。こういったことを気になさる方は購入をご遠慮ください。新品未開封品を含めて、一度は人の手に渡った物という事をご理解の上、購入をお願いいたします。配送中の破損、紛失等の郵便事故にはこちらでは対応いたしかねます。出品物の付属品(特にCDの帯や初回特典等の封入物)は画像や商品説明欄にあるものが全てです。