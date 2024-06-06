佐賀県郷土史 まとめて 10冊



全国の郷土史（県史・市史・町史・村史） –



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北方町史上巻、中巻中原町史上巻、下巻神埼町史三日月町史上下巻佐賀郡誌全佐賀市史上巻佐賀市史第4巻●状態：函にヨゴレ、スレ、ヨレ、キバミ、天地小口に薄汚れや点シミなど経年の傷みが少々あるものの本文は概ねきれいです。佐賀市史4巻の数ページに線引き、書き込みございます。全てのページの確認はしていませんので、見落としがある場合あります。ご了承下さい。ご不明な点などお気軽にご質問ください。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。土日祝日は発送出来ない場合がございます。