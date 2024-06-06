  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
(ジャンク) Switch lite本体　画面破損
商品番号 O83194483134
商品名

(ジャンク) Switch lite本体　画面破損
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

写真の通り画面の内部が破損してます。ボタン操作やタッチには異常は無いようです。自分で修理出来る方などに需要があればいいなと思います。
http://narcologia.ru/goods/unusable47974.html
http://narcologia.ru/goods/freezer968298.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi187147.html
スイッチライト]強い衝撃で液晶破損、液晶漏れで何が映っているか見え ...
スイッチライト]強い衝撃で液晶破損、液晶漏れで何が映っているか見え ...
ニンテンドースイッチライト画面割れ修理 - ｜ゲーム機修理専門店 ...
ニンテンドースイッチライト画面割れ修理 - ｜ゲーム機修理専門店 ...
Nintendo Switch Liteの修理（液晶画面割れ破損修理・交換） | パソじゅく
Nintendo Switch Liteの修理（液晶画面割れ破損修理・交換） | パソじゅく
池袋】Nintendo Switch Lite 液晶割れを修理してみた！ 【スマホ修理王】
池袋】Nintendo Switch Lite 液晶割れを修理してみた！ 【スマホ修理王】
修理】スイッチライトの液晶が割れて映らない場合の対処法 - Nintendo ...
修理】スイッチライトの液晶が割れて映らない場合の対処法 - Nintendo ...
Nintendo Switch lite】画面半分が映らない！？即日で直します ...
Nintendo Switch lite】画面半分が映らない！？即日で直します ...
nintendo switch lite (ニンテンドースイッチライト）の液晶が割れて ...
nintendo switch lite (ニンテンドースイッチライト）の液晶が割れて ...
修理】スイッチライトの液晶が割れて映らない場合の対処法 - Nintendo ...
修理】スイッチライトの液晶が割れて映らない場合の対処法 - Nintendo ...
任天堂スイッチライト】扱いが雑で画面が破損してしまった…💦 画面から ...
任天堂スイッチライト】扱いが雑で画面が破損してしまった…💦 画面から ...
スイッチの液晶が割れちゃった！場合の修理価格 | パソじゅく
スイッチの液晶が割れちゃった！場合の修理価格 | パソじゅく
Switch Liteの画面が割れてしまった。即日の修理が可能です!! 液晶 ...
Switch Liteの画面が割れてしまった。即日の修理が可能です!! 液晶 ...
スイッチライトの液晶割れも即日修理│奈良のswitch修理専門店 ...
スイッチライトの液晶割れも即日修理│奈良のswitch修理専門店 ...
ニンテンドースイッチライト画面割れ修理 - ｜ゲーム機修理専門店 ...
ニンテンドースイッチライト画面割れ修理 - ｜ゲーム機修理専門店 ...
修理】スイッチライトの液晶が割れて映らない場合の対処法 - Nintendo ...
修理】スイッチライトの液晶が割れて映らない場合の対処法 - Nintendo ...
Nintendo Switch Liteの修理（液晶画面割れ破損修理・交換） | パソじゅく
Nintendo Switch Liteの修理（液晶画面割れ破損修理・交換） | パソじゅく

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru