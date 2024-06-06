(ジャンク) Switch lite本体　画面破損

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商品詳細
写真の通り画面の内部が破損してます。ボタン操作やタッチには異常は無いようです。自分で修理出来る方などに需要があればいいなと思います。
http://narcologia.ru/goods/unusable47974.html
http://narcologia.ru/goods/freezer968298.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi187147.html
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