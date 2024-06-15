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ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック
商品番号 W52805569321
商品名

ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,080 円
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商品詳細

動作確認済みです。全ボタン、スライドパッド、タッチパネル、カメラ、3D機能、その他全て問題ありません。キズは、外側全体的に多くありますがひび等はありません。内側はキズは少なめです。画面に液漏れ等はありません。保護フィルムが貼ってあります。下画面の真ん中の少し上くらいの所に、写真では分かりにくいですがうっすら白っぽくなってる箇所がありますが(写真10)、ほとんど気にならないと思います。スライドパッドのゴムが取れてましたので新品に交換しました。付属のタッチペンがありませんでしたので代わりのタッチペンをお付けします。付属品互換充電器タッチペン4GSDカードオマケソフト[マリオスポーツスーパースターズ]「ニンテンドー3DSLLブルー×ブラック」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック
任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】

ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック
ニュースリリース : 2012年9月25日

ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック
ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラックの製品画像 - 価格.com

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