美品★Newニンテンドー3DS LL パールホワイト★

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「Newニンテンドー3DSLLパールホワイト」任天堂定価:￥18800検品したところ非常に綺麗な状態です。液晶画面に傷はなく、上下液晶画面保護フィルム付きです。使用感も傷もありません。非常に綺麗です。一度人の手に渡った中古品となりますので、新品ではない事を御理解の上ご購入ください。タッチペン、4GSDカードが付属しています。動作確認済です。ソフトは付属いたしません。※自宅保管品にご理解いただける方よろしくお願い致します。・素人検品のため、万が一見落とし等がございましたら何卒ご理解ください。・上記にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※トラブル回避の為ご不明な点はご質問下さい。出品にあたり慎重にチェックしていますが多少の見落としご了承ください。※私情により稀に遅めの発送になることがあります。あらかじめご了承ください。※商品説明欄をご確認してから、ご相談がある場合はコメントの方お願いします。完璧をお求めの方・神経質な方のご入札はお控えください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS