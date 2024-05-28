Z3I064◆難あり◆ NEWニンテンドー3DS LL 本体 メタリックブラック

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中古品になります。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。状 態：ちょっとした小傷や汚れ、塗装のはげなどございます。除菌、清掃済みです。細部に落とし切れない汚れがある場合がございますのでご了承下さい。付属品：なし※動作確認用のソフトはつきません。動 作：動作確認済みです。ボタン：Rボタンの反応が悪く、Bボタンは効きません。液 晶：問題ありません。データ：初期化済みバッテリー：30分ほど充電して1日放置してましたが問題なくつきましたので問題はないと思います。◆発送方法◆送料無料のらくらくメルカリ便にてエアーキャップを巻いて発送します。◆値引きに関して◆相場より安価に設定しております。また送料込みですので値引きは考えておりません。こちらのタイミングで値下げしますので気になる方は「いいね」を押しといて下さい。◆購入に関して◆即購入して頂いて大丈夫です。コメント不要です。◆取引に関して◆取引の詳細や発送のタイミングなどについて知りたい方はプロフィールをご覧下さい。