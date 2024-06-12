超特急　Superstar　Blu-ray

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ご覧いただきありがとうございます。状態は、素人目にはかなり良いと思いますが、一度人の手に渡ったものであることをご理解いただき、完璧を求める方はご遠慮ください。こちらは限定生産で、現在手に入れるのが困難なお品です。特典のポストカードは付きません。お値下げ交渉はご遠慮ください。【商品詳細】2020年12月25日(金)、26日(土)、27日(日)の3日間にわたり開催されたBULLETTRAINONLINESPECIALLIVE2020「Superstar」の模様をBlu-ray3枚に完全収録。さらに限定映像としてメイキングと開場中に配信したリョウガプロデュースによる「WellComeTo夢の青春8きっぷ」(第一夜～第三夜)、そしてライブ内でも披露されたサプライズ楽曲「超Superstar」の音楽ディスクをセットした、4Blu-ray＆1CDの計5枚組。【発売日】2021年3月24日(水)【価格】17,820円(税込)※送料別【品番】ZXRB-3071-74【仕様】Blu-ray×4枚＋CD1枚＝5枚組・DISC-1：DAY1(2020年12月25日公演)・DISC-2：DAY2(2020年12月26日公演)・DISC-3：DAY3(2020年12月27日公演)・DISC-4：メイキング・「WelcomeTo夢の青春8きっぷ」(第一夜〜第三夜)・「超Superstar」(音楽CD)